針對菲律賓用防疫理由，禁止國人入境，且堅持不改。國民黨主席候選人郝龍斌上午表示，此事比當年的廣大興漁船案更嚴重，明顯侵犯我國主權，外交部要具體提出反制方案，限時要求菲國回應。

郝龍斌在臉書表示，這麼離譜的事情，嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，外交部責無旁貸，吳釗燮的腰要硬起來。

他說，面對此事，他有三項主張：

第一、中華民國這次的防疫表現，世界各國有目共睹。菲律賓的說法，根本是睜眼說瞎話，損人不利己，不僅傷害雙方的友誼，更傷害雙方的經濟利益。

第二、菲律賓這次的作法比當年的廣大興案更超過，廣大興案傷害我國漁民的人權，這次的作法明顯侵犯我國的主權。外交部要具體提出反制方案，限時要求菲國回應。

第三、生氣，不如爭氣。此刻，政府除了防疫工作，更要團結國內各政黨來振興經濟，尤其在數位電子、智慧財產與醫療科技方面建立不可或缺地位，讓世界看見台灣、需要台灣、支持台灣。

(中時 )