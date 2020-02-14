大受親子歡迎的左鎮「魯哈的寶藏」小旅行，帶親子到菜寮溪採化石。（菜寮溪觀光產業協會提供／劉秀芬台南傳真）

防疫期間待在家無聊？台南市左鎮區菜寮溪觀光產業協會推出「魯哈的寶藏」小旅行活動，有適合小朋友的菜寮溪採化石、果園採果、DIY童玩，也有強身健體的牛港嶺古道健行、探訪西拉雅舊部落活動，鼓勵親子走向戶外，既能認識鄉土文化，還能健身抗病毒。

左鎮區菜寮溪流域是台灣最早發現脊椎動物化石的地區，更有全國唯一以化石為主題的博物館，為推廣在地文化與觀光旅遊，一群關心在地歷史文化的民宿、農場、社區發展協會及觀光相關業者組成菜寮溪產業觀光協會，並推出體驗旅行活動。

左鎮是台南西拉雅族人主要聚集區域，族人多數分布在新港社分出的「卓猴社」，沿著菜寮溪散居形成聚落，卓猴（Ru-Ha）音譯為「魯哈」，為西拉雅語「二社」之意，而後西方傳教士來到此地，教導他們以羅馬拼音拼出西拉雅語，被稱為「新港文」。

「魯哈的寶藏」體驗旅行結合歷史文化導覽與尋寶遊戲，解開一張由新港文寫的寶藏圖。15日、22日推出的「玩翻菜寮溪」活動，將帶領民眾學習西拉雅數字，到菜寮溪採集化石，認識西拉雅野菜與食物，吃割稻飯，還有白堊土盆栽DIY及採果體驗，開放國小二年級以上的學童及親子報名。

18日的「探險小分隊」行程與「玩翻菜寮溪」類似，開放國小一到六年級小朋友參加。23日的「荒野行動」則針對國中以上學童及成人設計，將帶領遊客探訪牛港嶺環線古道及西拉雅舊聚落，透過走古道健身來對抗病毒。有興趣民眾可上「走跳菜寮溪」臉書報名。

(中時 )