小黃運將排買20個口罩！ 現場超有秩序 10:412020/02/14 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小黃運將排隊買口罩，秩序良好。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小黃運將排隊買口罩，秩序良好。（王揚傑攝） 新北市交通局加強公共輸運防疫措施，今（14日）上午9時起開放新北市個人計程車行司機依車籍登記的行政區，至新北市裁決處各區辦公室購買口罩，每人每次可購買一份20片裝（100元）口罩，隔20日後可再次購買。 新北市裁決處板橋服務中心雖從上午7時許就有小黃運將到場排隊，但並未出現大排長龍的情況，隊伍平均保持20多人，只要資料備齊，10分鐘左右即可順利買到口罩。 小黃運將呂先生說，這項政策非常好，他早上出來「跑車」，順便繞過來買口罩，人沒有很多，很快就排到，不會影響到做生意。 (中時 ) #口罩 #新北市 #運將 #肺炎 #裁決 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒！兩岸航線擴大禁飛 七成航班遭取消 14:302020/02/10 兩岸 空污降低免疫力 恐增加肺炎患者得病率 12:412020/02/11 生活 疫情惡化！糧食物資所剩無幾 2000噸凍豬肉將運抵武漢 13:082020/02/11 兩岸 支持政府新冠肺炎防疫 牙醫師公會全聯會捐100萬拋磚引玉 16:052020/02/11 生活 肺炎疫情重創淡水商圈 議員：紓困方案何時來 20:232020/02/11 生活 最新民調！支持口罩禁出口 反對人數嚇死人 08:122020/02/12 政治 民進黨紀念飛行夾克今開賣 所得捐指定肺炎防疫 09:262020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 防疫視同作戰 海巡署新造35噸艇抵馬祖增援 16:212020/02/12 社會 陸專家：疫情下降轉折已現 小心反升拐點 04:102020/02/13 國際大事 生活熱門新聞 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 珍煮丹情人節超甜優惠 身分證「中3碼」享買一送一 - 生活 結帳遇阿婆擺「3顆布丁」插隊 女兒神回一句秒安靜 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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