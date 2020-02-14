小黃運將排隊買口罩，秩序良好。（王揚傑攝）

新北市交通局加強公共輸運防疫措施，今（14日）上午9時起開放新北市個人計程車行司機依車籍登記的行政區，至新北市裁決處各區辦公室購買口罩，每人每次可購買一份20片裝（100元）口罩，隔20日後可再次購買。

新北市裁決處板橋服務中心雖從上午7時許就有小黃運將到場排隊，但並未出現大排長龍的情況，隊伍平均保持20多人，只要資料備齊，10分鐘左右即可順利買到口罩。

小黃運將呂先生說，這項政策非常好，他早上出來「跑車」，順便繞過來買口罩，人沒有很多，很快就排到，不會影響到做生意。

(中時 )