疾管署今公布國內今年首例本土傷寒病例，個案為南部30多歲菲律賓籍男性，今年1月21日起出現發燒、頭痛、血便等症狀，進而檢出傷寒桿菌陽性。疾管署表示，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，呼籲民眾勿吃生食，落實良好衛生習慣。

該名男子出現症狀後，31日曾前往就醫，因症狀持續，2月6日再次就醫並住院採檢，進而確診，目前症狀改善並已出院，同住接觸者無疑似症狀。衛生單位已調查個案飲食史及接觸史，以釐清可能感染來源，由於個案於潛伏期間無出國史，初步研判為國內感染。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

依據疾管署疫情統計資料，國內今年累計2例傷寒確定病例，其中1例為境外移入，感染國家為印尼；去年確定病例共21例，其中17例為境外移入個案，感染國家分別為印尼7例，印度、菲律賓及柬埔寨各2例，緬甸、馬來西亞、巴基斯坦及中國大陸各1例，另有4例為本土個案；近3年（2017至2019年）同期傷寒病例數分別為4、4、1例，境外移入病例感染國家均鄰近亞洲國家。

疾管署提醒民眾，若需預防傷寒，食物應充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水應煮沸，並落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手。

(中時 )