新冠病毒疫情仍緊張，而醫界專業人士則提醒4、5月流感流行將捲土重來，民眾不可不注意。特別是防疫力低下者，仍有施打流感疫苗的必要，應先做好萬全預防。以下以問答方式整理出5點將民眾近期關心的防疫資訊，包括現在進出醫院是否安全等問題，提醒大家防疫不可鬆懈。

歌手詹雅雯30周年演唱會1日於台北小巨蛋舉行，為防範新冠肺炎疫情，入口處設置酒精提供觀眾消毒。（粘耿豪攝）

1. 有專家說流感比新冠病毒更容易傳染，是真的嗎？

［答：兩者症狀相似，近期患流感可能性高］

最近患流感者增，且症狀與感染新冠病毒的病人類似，易讓民眾恐慌。若近日有感冒症狀，患流感的可能性較高。

2. 流感流行期間是11月～隔年3月，現已2月了，不是快退流行了嗎？

［答：4-5月有可能再流行］

流感流行期間即使將結束，但近4、5月時仍有流感的「回馬槍」，仍須注意。免疫力較低的族群，仍建議施打疫苗，較能抵抗屆時的流行期。

3. 打流感疫苗會造成免疫力低下嗎？

［答：打流感疫苗，不會造成免疫力低下］

打流感疫苗，不會造成免疫力低下，而少數人打完流感疫苗會有發燒、肌肉痛、疲倦症狀，是疫苗「免疫反應」的伴隨症狀，就像得了感冒、且發生機會不大，也通常可迅速恢復，不用過度擔憂。

4. 健康人去醫院安全嗎？

［答：安全］

建議戴口罩、勤洗手，在醫院內避免觸摸；同樣地，在公共場合也避免觸摸。

5. 從醫院回家以後，先洗手，噴酒精，即可，還是需要洗澡換衣服？

［答：洗手即可］

不用過度緊張，將手洗淨即可。

李文生醫師（左）、徐愛婷藥師呼籲民眾注意流感再來。

資訊提供：

李文生醫師 （萬芳醫院感染科主任）

現台北醫學大學．市立萬芳醫院 感染科主任/感控中心主任/內科部副主任

台北醫學大學．內科學科 副教授

徐愛婷藥師

美商COSTCO藥品部/ 主任藥師

台北市社區用藥宣導講師

電影《台北物與2-獲利者》出演藥師一角

(中時 )