行政院長蘇貞昌視察口罩主機工廠｜2020.02.14

大陸武漢新型冠狀肺炎猖獗，台灣防疫拉警報，今日行政院長蘇貞昌視察口罩主機工廠，表示台灣防疫成功，仰賴全國民眾上下一心，疾風知勁草，這次的疫情看出台灣人的強大。

蘇貞昌視察口罩工廠。

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蘇貞昌表示，在疫情的肆虐之下，其他國家的口罩價格飆漲，但台灣在「口罩實名制」的控制下，仍能維持一片5元的穩定價格，並且每個人都可以透過健保卡，購買的到口罩，這相當的令人驕傲，且期許未來防疫能繼續加油。

(中時電子報)