影》訪口罩機械廠 蘇貞昌：台灣防疫成功、感謝國人團結一心 10:322020/02/14 中時電子報 鄭年凱 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌(中)。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌視察口罩主機工廠｜2020.02.14 大陸武漢新型冠狀肺炎猖獗，台灣防疫拉警報，今日行政院長蘇貞昌視察口罩主機工廠，表示台灣防疫成功，仰賴全國民眾上下一心，疾風知勁草，這次的疫情看出台灣人的強大。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌視察口罩工廠。 蘇貞昌表示，在疫情的肆虐之下，其他國家的口罩價格飆漲，但台灣在「口罩實名制」的控制下，仍能維持一片5元的穩定價格，並且每個人都可以透過健保卡，購買的到口罩，這相當的令人驕傲，且期許未來防疫能繼續加油。 (中時電子報) #武漢肺炎 #台灣 #防疫 #蘇貞昌 #口罩 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 政治熱門新聞 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 為何叫火神山醫院？陸官媒揭傳說級由來！ - 政治 彭文正：LSE祝賀蔡英文的聲明怎缺了這個字？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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