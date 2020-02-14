武漢新冠狀病毒肺炎自1月中爆發後，已造成全球6.4萬人確診、近1千5百人死亡，疫情的失控，也讓原湖北省委書記蒋超良遭撤職，由上海市長应勇臨危受命接替書記一把手職務，原武漢市委書記馬國強亦遭撤換，由濟南市委書記王忠林接任，為何會選在這時候才撤換，背後可能原因也曝光。

綜合陸媒報導，應勇是浙江仙居人，1957年11月出生，是中國政法大學研究生，從1983年6月任職浙江省黃岩縣城關鎮黨委副書記開始，到2007年11月底任同省的高級人民法院院長，在浙江任職長達近25年，同年年底調任上海市高級人民法院院長，長期在浙、滬的政法系統任職。到任上海後再升任組織部長、副書記、副市長，2017年1月任職市長，並在3年後2020年2月再調任湖北省委書記。

應勇調任湖北省委書記，除了是大陸國家主席、中共中央總書記習近平過去在浙江主政時的舊部愛將之外，上海作為大陸經濟發展的「排頭兵」，也是要藉由應勇的坐鎮，讓湖北在防疫和穩住經濟發展上，兩不耽誤。12日由習近平主持的「中央政治局常委會」，除了強調防控疫情，特別也以大篇幅談論經濟工作，提到「要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定。

幾乎同時調任的還有武漢市委書記王忠林，1962年8月生，山東費縣人，也曾長期在政法系統任職。1984年畢業于上海華東政法學院刑法專業，先前一直在山東任職，基層經驗豐富。2007年，晉升山東棗莊市委常委（副廳級）。2013年，晉升聊城市長（正廳級），2018年，王忠林擔任山東省委常委、濟南市委書記（副部級）。武漢和濟南有諸多相似之處。從級別看，二者同是全國15個副省級市之一，也都是經濟強省的省會城市。

據微信公眾號《博雅視界》指出，「最近一段時間，黨中央一直強調，要注重在疫情防控中考察識別幹部，急事難事看擔當。老百姓需要能幹事的幹部，『能者上』本就是千古不變的道理，更何況疫情嚴峻的當下。而「只想著甩鍋，沒有擔當的幹部，沒有能力的幹部，自當『庸者下』了」。

大陸微信公眾號。(圖/翻攝自 微信公眾號)

(中時電子報)