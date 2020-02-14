倪晨曦宣布因疫情延期婚禮。（圖／翻攝自misselvani IG）

32歲香港女星倪晨曦（Elva）和從事金融業的男友Vincent交往3年，因新冠肺炎疫情延燒，昨(13日)她突然曬出去年到玻利維亞拍的絕美婚紗照，宣布為了賓客的健康著想，決定延期本來要在月底舉行的婚禮，感謝眾人祝福和關心。

倪晨曦18歲時參加多倫多華裔小姐比賽奪冠，大學畢業後回到香港出道，曾演出電影《寒戰》飾演廉政公署調查員，日前她和男友Vincent在香港擬結婚通知書曝光，成為法律上的夫妻，昨她則忍痛宣布因疫情仍不明朗，為了嘉賓的安全，也希望大家都能開心參加兩人婚宴，決定將婚禮延期擇期再辦。

倪晨曦也透露，一年前到玻利維亞旅行，其實當下也順便拍了婚紗照，表示：「費了千辛萬苦帶去鹽湖拍照，沒想到那裡又冷又大風，但後來看回照片覺得一切都好值得，這條婚紗也好美好仙！忍不住想先放兩張」，而據《香港01》報導，倪晨曦的婚紗選了出自台灣的NICOLE + FELICIA，她受訪說自己一直有注意這牌子，好萊塢也有不少明星會穿這牌子的禮服，自己是某次工作後對它印象深刻，所以拍婚紗才會決定也穿這牌子，對它讚不絕口。

(中時電子報)