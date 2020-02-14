受到新冠肺炎疫情影響，大陸不少企業和工廠延後開工，由於全球各大企業供應鏈都有在陸設廠，復工情況備受矚目。日經亞洲評論報導，蘋果（Apple）供應商正設法保住大陸工廠不受影響，祭出許多防疫措施；而這次疫情爆發也凸顯生產過度集中的風險，恐加速供應商撤離大陸。

報導指出，由於疫情擴散，深圳政府已經命令富士康和其他大型科技製造商實施一系列的員工健康和安全措施，包含設立隔離場所、安裝紅外線溫度掃描儀以及儲備外科口罩和消毒劑等。

近日也有不少富士康復工的傳聞。消息人士指出，全球最大電子產品代工廠富士康要恢復正常生產至少要1~2個月，而非1~2天，「首要任務不是盡快大量生產，而是確保小規模生產恢復順利進行，然後逐步恢復。」

另外，像是iPhone組裝商和碩、緯創以及廣達在大陸各地都有工廠的大型製造商，將必須對不同地點制定不同的方針。

大陸政府希望企業盡快恢復正常營運，但地方政府和供應商存在分歧，他們擔心，若一家工廠確診了一起病例，恐導致工廠全面關閉。

多數科技行業高管都認為，隨著復工困難，企業第一季業務將受到重大影響。分析人士指出，疫情爆發也凸顯了過度集中生產或貢獻收入的風險。以三星為例，其生產基地在去年全面撤出大陸，疫情對於南韓一直傷害低於其他公司。他補充：「除了目前美陸貿易戰之外，企業必須繼續從大陸向其他市場發展，以降低企業長期風險。」

(中時電子報)