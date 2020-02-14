網紅「MC姊」陳佳君去年參加某場活動聚會時，與另名林姓女網紅發生糾紛，互看對方不順眼，之後陳女就在個人臉書上PO出林女照片，並加註泰文嘲諷林女像「鬼」，林女不甘示弱也在臉書上PO文回擊，事後雙方互控對方妨害名譽。台北地檢署14日依妨害名譽罪嫌起訴陳、林2女，向法院聲請簡易判決處刑。
檢方調查，陳佳君去年參加某場與動漫相關的活動聚會時，與另名林姓女網紅發生糾紛，之後陳女就在個人臉書上PO出林女照片，並加註泰文意指林女像「鬼」，林女也在臉書上PO文回擊，事後雙方互控對方妨害名譽。檢方雖將2人送調解，但2人都不願和解撤告，檢方依法起訴2人。
「MC姊」陳佳君過去曾在社群媒體槓上F奶網紅辛由里和新北市議員李婉鈺，多次躍上新聞版面，她因PO文辱罵F奶辣模辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」，還貼上疑似辛尤里整型前的診所外流照片，挨告被判刑，另去年陳女指控一名宋姓男子猥褻她，宋男不僅將頭埋進她胸部，還色喊：「妳的奶好香！」，檢方起訴宋男。
(中時 )
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