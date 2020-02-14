鋼筋大廠豐興(2015)在本周原料及成品價格加速探底後，市場買氣回溫，市場預期下周廢鋼及鋼筋等產品價格均可望止跌，中止過年後的跌勢。

受到國際廢鋼原料價格持續走跌，豐興本周國內廢鋼收購價再跌200元，累計農曆年後每公噸大跌共1000元，本周鋼筋也再跌每公噸500元，累計兩周共降800元。另，型鋼產品跟跌，本周下跌500元。

本周國際廢鋼價格漸止跌，且因價格跌深吸引庫存回補，市場預期下周價格均將回穩，後市則仍看主要原料國際廢鋼價格走勢。

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際鋼鐵原料價格於春節假期間重挫，美國貨櫃廢鋼報價從年前的255美元大跌至目前的每公噸225美元；本周廢鋼跌勢明顯趨緩，有利於價格止跌回穩。

今年以來，受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年1月中旬起持續回檔。展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

(時報資訊)