同欣電（6271）總經理呂紹萍表示，CMOS影像感測器今年需求強勁，新冠肺炎疫情並未影響晶圓進貨進度，公司營運目前未受影響。雖然陶瓷基板受疫情影響展望不明，但影像感測器、混合積體電路及RF模組成長均看俏，今年營收可望有不錯成長。

同欣電2020年1月自結合併營收6.31億元，雖因適逢春節工作天數腳少，較去年12月6.82億元減少7.49％、降至近5月低點，仍較去年同期5.92億元成長6.51％，為近4年同期高點。

觀察1月四大產品線概況，影像產品2.17億元，月減7.98％、但年增達42.61％。陶瓷電路板1.82億元，月減14.69％、年減24.52％。混合積體電路模組1.62億元，月減11.44％、但年增3.13％。高頻無線通訊（RF）模組0.56億元，月增17.22％、年增達1.01倍。

同欣電總經理呂紹萍表示，CMOS影像感測器今年需求確實強勁，即使遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但同欣電並未在中國大陸設廠，晶圓進貨速度未見減緩跡象，目前公司營運未受疫情到影響。至於陸系客戶計畫調漲報價，則有助於降低同欣電接單價格壓力。

呂紹萍對同欣電今年營運正向看待，預期應該會有不錯成長表現。四大產品線中以影像產品動能最強，營收貢獻有機會超越陶瓷基板、成為最大產品。混合積體電路模組及高頻通訊（RF）模組受惠新產品需求放量，均可望有不錯成長。

呂紹萍指出，混合積體電路模組成長主要受惠醫藥用超音波感測器需求，目前進度按原定計畫進行中，預計下半年需求可望放量。RF模組則受惠5G基地台布建光纖、數據中心數量增加，帶動光纖通訊雷射二極體模組需求，新拓展的低軌道衛星收發模組亦有機會放量。

至於營收貢獻最多、但去年表現偏弱的陶瓷基板，呂紹萍目前看法相對保守，表示主要需視汽車市場何時回溫。客戶原先預期可在第二季回溫，但目前遭逢新冠肺炎疫情衝擊，目前狀況還不可知，仍希望表現至少可持穩。

對於與國巨集團的合作進展，呂紹萍表示，董事長陳泰銘希望能共用國巨資源及系統、聯合與供應商議價，或引薦同欣電原先無法接觸的國巨客戶、引進外部策略性夥伴，進一步拓展業務空間，目前均持續進行中，此次增加董事席次，也是為因應未來業務拓展需求。

(時報資訊)