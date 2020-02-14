2020年是新的十年的開始，富達國際值此新舊交替之際進行2020年分析師調查，結果顯示ESG發展正出現分水嶺，全球企業逐漸意識到：考量ESG因素不僅是責無旁貸，也有利於自身業務成長。元大投信也表示，過去評估一家企業投資價值，只看財務數字，或者計算品牌價值、專利數量等，但現在還須將該企業的永續成長性，將其產品製程是否合乎環境保護標準、履行社會責任程度、重視股東權益等非財務指標納入考慮，為投資人定義優質企業新標準。

ESG是指E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)，富達投信表示，歐洲早在數年前對ESG的重視程度便持續上升，目前亞洲等地區也急起直追，著力推動ESG發展，尤以中國最為顯著。根據調查，有八成的分析師指出，他們所分析的部分或全部中國企業於2020年對ESG的重視程度有所提升，該比例較去年調查的63%及2018年調查的33%大幅上升。

美銀證券預測，未來20年ESG基金管理的資產將膨脹20兆美元以上，相當於標準普爾500指數當前規模。台灣目標以ESG為主題的ETF有：元大台灣ESG永續ETF(00850)，和富邦公司治理ETF(00692)。

今年有多達九成的富達國際分析師指出，他們負責分析的部分或全部企業都對ESG的關注程度上升，該比例高於2019年的70%。全球各地企業對氣候變化的重視程度大幅提高，加上企業進行改革，全球各地大部分行業對於ESG的關注程度發生顯著轉變，包括以往對ESG議題缺乏興趣或重視程度降低的地區。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝表示：「中國企業對ESG的關注程度上升令人鼓舞，我們認為這是來自於多重因素的影響，包括中國當局致力改善治理水準，企業趕在政府補貼削減前投資可再生能源，以及投資人對提高供應鏈透明度的呼聲日益高漲。此外，也有越來越多中國企業考慮提高對股東發放的股利及加強投資人溝通以吸引更多資金。」

(時報資訊)