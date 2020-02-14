恩主公醫院中醫部黃琦雯醫師指出，藥浴時切勿清潔過度，同時也要注意水溫和泡澡時間。(圖/恩主公醫院提供)

在冷冷的冬天泡個熱水澡，令人身心舒暢，現代人也會以中醫藥浴養生法融入其中為健康加分，除了有治療的效果，還可以為身體排毒、促進新陳代謝，在健康保健上好處多多，但究竟怎麼泡才不會適得其反傷害肌膚及泡澡需要注意什麼呢？

恩主公醫院中醫部黃琦雯醫師表示，皮膚是人體最大的器官，對藥物吸收總量不亞於口服及注射，因此藥浴用藥與內服藥一樣，仍需尋求醫師建議，遵循處方原則，辨病辨證選藥，敏感性皮膚患者也需醫師評估，避免產生過敏等副作用。

◎怎麼泡才不傷皮膚

除了外傷或使用錯誤的保養品會造成皮膚屏障受損以外，常常被人忽略的是溫度及過度清潔，甚至長時間泡水就足以損害皮膚，因此不可不知道泡澡的注意事項：

1.切勿清潔過度：

一般人在泡澡前後都會先清洗身體，由於泡澡時會帶走一部分皮脂，若使用去脂力過高的產品，或清潔次數過多，皮脂膜被完全洗去，會造成角質蛋白變性脫落，細胞間脂質流失，進而導致的屏障功能脆弱或乾燥搔癢，一般而言，前後擇一使用成分單純的清潔產品即可，清洗時也避免過度搓洗，清洗擦拭後也可以使用乳液保濕。

2.水溫和時間很重要：

過熱的水溫同樣會加速破壞皮脂膜，理想的水溫應控制在攝氏38度到42度之間，曾有研究指出此範圍水溫可幫助熱休克蛋白產出，修復受損細胞，協助蛋白質順利合成與分解，讓細胞有活力，並且促進血液循環，提升免疫力。很多民眾誤以為泡過水的皮膚能有充足的水分，事實上泡澡時間超過30分鐘反而會讓皮膚更乾燥，理想時間為20到30分鐘左右，每周2-3次即可。

(中時電子報)