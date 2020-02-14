美國政府當地時間13日表示，將美國企業可與中國華為做生意的時間再延長45天。

美國商務部在2019年5月以國家安全擔憂為由將華為列入經濟黑名單，隨後一再推遲華為禁令執行時間，允許該公司繼續採購部分美國產品。美國稱這是為了將禁令對華為客戶的干擾降至最低。

白宮一直在就是否進一步收緊美國對華為出售產品的限制進行辯論。華為未立即就此置評。現有許可證原定在2月16日到期。

(工商 )