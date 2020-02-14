美國對華為禁令再延長45天 10:432020/02/14 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府當地時間13日表示，將美國企業可與中國華為做生意的時間再延長45天。 美國商務部在2019年5月以國家安全擔憂為由將華為列入經濟黑名單，隨後一再推遲華為禁令執行時間，允許該公司繼續採購部分美國產品。美國稱這是為了將禁令對華為客戶的干擾降至最低。 白宮一直在就是否進一步收緊美國對華為出售產品的限制進行辯論。華為未立即就此置評。現有許可證原定在2月16日到期。 (工商 ) #華為 #禁令 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台口罩荒！網美大玩口罩遮兩點 網暴動了 00:072020/02/10 生活 今起港澳人士暫緩來台 04:102020/02/11 財經要聞 菲祭禁令＞ 還原事發9小時 台菲間發生什麼事？ 07:452020/02/11 政治 快評／ 菲祭禁令 外交部秒被打臉 是在哈囉？ 07:412020/02/11 政治 菲國突發旅遊禁令 台籍遊客敗興而歸 14:542020/02/11 生活 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 制裁兩面刃 須嚴防骨牌效應 01:152020/02/14 政治要聞 凍結菲勞漁工 都是反制選項 01:152020/02/14 政治要聞 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 美國再延長華為臨時許可45天 10:202020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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