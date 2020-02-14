武漢爆發的新冠病毒疫情目前尚沒有得到控制。鑒於經濟和民生壓力，大陸在努力控制疫情的同時，敦促企業和農場復工、恢復生產。有報導說，疫情重災區武漢可能在2月14日復工。外媒今天報導，經濟學者和分析人士表示，這恐怕是當地政府在兩難中做出的冒險抉擇。

美國之音14日報導，大陸企業全面復工的日期是2月17日。預期屆時將會有大約1.6億員工重返工作崗位。輿論和分析認為，北京已意識到疫情給經濟帶來嚴重問題，正尋求將新冠病毒疫情的經濟影響降至最低。

據報導，總部設在紐約的NGO亞洲促進會研究和宣導主任沈婷婷說，全面復工將導致人員大規模流動聚集，對疫情防控的確是一大考驗。很多城市限制人員流動，離家到另一個城市，需要隔離至少14天，很多工人無法直接到位。

美國之音報導，全面復工帶來人流物流的大規模移動，也增加了工作場所交叉感染可能性。設在北京的NGO組織公共衛生治理執行主任賈平說：「決策者需要在疾病控制和活動自由間作出抉擇，抗擊疫情的活動和措施，不應讓社會經濟生活付出過度代價。」

賈平建議，大規模重啟社會經濟活動，應該注意讓疫情防護措施到位，如旅途的防護消毒措施，來自疫區人群的資訊及時通報，以及通過大數據在「保障隱私前提下」，及時對有感染可能的人群聚集地的消毒和管理措施等，將有助於最大限度地降低傳播的可能。

美國之音報導，美國維吉尼亞大學商學院教授陳朝暉表示，作為理智的抉擇，經濟民生方面只要還能夠支撐，在「保命和保生產」之間，政府在政策層面應該是在疫情得到控制，情況有明顯好轉的情況下，再逐步地開工恢復生產。14日復工「可能是當地政府在兩難中做出的冒險抉擇。」

北京清華大學和北京大學的經濟和金融學者分析人士，對受新冠病毒疫情影響的995家中小企業問卷調查顯示，關於企業帳上現金餘額能維持生存的時間，85.01％的企業最多維持3個月，只有9.96％能維持6個月以上。

報導指，陳朝暉說，政府須採取有力措施，僅減免稅收是不夠的，因企業不賺錢，減稅沒太大意義。可是除開工恢復生產外，恐怕拿不出什麼特別有力措施。但這樣做，就要冒疫情進一步擴大和失控的風險。

路透引述大陸中信證券固定收益首席分析師明明的話說，雖然當前的首要任務是控制疫情發展，但同時應避免經濟「局部休克壞死」。「目前來看，大陸節後復工情況並不理想，復工時點或將進一步延後，部分企業可能會面臨生產經營延後、資金周轉承壓等難題。」

(中時 )