新冠肺炎疫情引發中國對大豆需求的擔憂，美國農業部當地時間13日表示，美國對中國的大豆出口跌至近10個月來的最低水平。

中國是全球最大的大豆購買國。美國政府公佈的周度報告顯示，在截至2月6日當週，出口商僅向中國付運69,009噸大豆，約一艘船貨的量。這是美國出口商在截至2019年4月18日當週付運67,113噸大豆以來的最低水平。

自1月中華盛頓和北京簽署貿易協議以來，美國貿易商一直在等待對中國出口的回升。

不過，儘管關稅之爭的緊張局勢有所緩和，但美國的大豆銷售卻一直緩慢。隨著主要出口國巴西和阿根廷的大豆收穫季節開始，中國的大部分大豆採購都來自南美。

不過，美國一家商業遊說組織負責人同日稱，儘管面臨肺炎疫情危機，但他相信中國仍將履行第一階段貿易協議承諾，大幅增加美國商品和服務採購規模。

美中貿易全國委員會（USCBC）會長Craig Allen指出，中國商業放緩可能影響到採購時間，但中美兩國政府均致力於達到目標。該組織代表在中國經營以及與中國公司有業務往來的美國企業。

Allen指出，中國承諾在2021年底前增購2,000億美元的美國製成品、農產品、能源和服務，這一承諾雄心勃勃，美國業界準備迎接挑戰。他強調，「新冠肺炎疫情並沒有改變採購規模，但可能影響到時間線。」

(工商 )