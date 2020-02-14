NBA全明星賽將在本週末點燃戰火，密爾瓦基公鹿五年級生康諾頓（Pat Connaughton）成了眾所矚目的焦點，這將是NBA史上第8位白人球員參加灌籃大賽，與棒球擁有不少淵源的他，近日也親邀美職釀酒人球星、2018年國聯MVP葉力奇（Christian

Yelich）來看他大展身手，不過葉力奇目前還沒回應康諾頓的請求。

康諾頓邀請葉力奇參加灌籃大賽。（圖／翻攝自康諾頓推特）

康諾頓是布魯克林籃網於2015年選秀挑中的球員，隨後被交易到波特蘭拓荒者，2018年被轉投公鹿懷抱，但其實早在2014年，他曾經報名大聯盟選秀會，還獲巴爾的摩金鶯青睞，顯現他對棒球的興趣，因此，康諾頓日前在推特分享一張照片，除了一件印有康諾頓灌籃圖案的上衣、棒球、籃球等等，還有一張邀請卡，上面寫著：「葉力奇，我有一個不錯的主意，這個週末來芝加哥見我吧！」並在貼文上標註葉力奇的帳號，希望他能回覆，飛到芝加哥出席全明星週末，成為灌籃大賽的座上賓。

不過近日剛好適逢大聯盟春訓，康諾頓也了解到這點，知道葉力奇可能會為了備戰新賽季無法出席：「我希望他能夠回覆，希望他可以到那邊，我知道釀酒人春訓將開始，我不想打亂他的行程，但我在密爾瓦基待了1年半，對他有一定程度的了解，加上我對棒球的興趣比起其他事都來得大，我們來看看是否能邀請到他，從中獲得一些樂趣，還可以一起互動讓我在灌籃大賽露一手。」

大聯盟投捕手已在昨天展開訓練，至於其他野手則是要等到台灣時間下週一才需報到，而灌籃大賽將在週日舉行，換句話說，葉力奇是有空檔可以飛一趟芝加哥的，而他本人稍早也有轉貼康諾頓的貼文，但目前尚未表態是否出席全明星週。

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(中時電子報)