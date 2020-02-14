截至14日開盤，滬指報2899.87點，跌0.21％；深成指報10854.46點，跌0.09％；創業板指報2063.31點，跌0.06％，三大股指早盤低開，但隨後迅速走強悉數翻紅。

《新浪財經》報導，三大股指早盤低開，隨後迅速走強悉數翻紅。盤面上，血製品板塊集體大漲，半導體概念再度拉升。整體來看，市場人氣快速回暖，賺錢效應走強。

從盤面上看，血製品、半導體、無線耳機居板塊漲幅榜前列，農業、醫療廢物處理、旅遊板塊則在跌幅榜前列。

(旺報 )

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