陸股三大指數低開隨後翻紅 血製品、半導體板塊漲 10:522020/02/14 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 截至14日開盤，滬指報2899.87點，跌0.21％；深成指報10854.46點，跌0.09％；創業板指報2063.31點，跌0.06％，三大股指早盤低開，但隨後迅速走強悉數翻紅。 《新浪財經》報導，三大股指早盤低開，隨後迅速走強悉數翻紅。盤面上，血製品板塊集體大漲，半導體概念再度拉升。整體來看，市場人氣快速回暖，賺錢效應走強。 從盤面上看，血製品、半導體、無線耳機居板塊漲幅榜前列，農業、醫療廢物處理、旅遊板塊則在跌幅榜前列。 (旺報 ) #板塊 #半導體 #製品 #早盤 #股指 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：裕隆、訊連、網家、國光、旭富、新纖、和桐 10:172020/02/10 財經 復工不如預期 自行車類股早盤跌幅逾1％ 10:212020/02/10 財經 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《台北股市》盤中焦點股：精材、信紘科、網家、撼訊、雙美、璟德 10:012020/02/11 財經 業績題材發酵 總太早盤股價漲幅逾3％ 11:422020/02/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：精材、熱映、美食、台郡、臻鼎、立積、雙美 10:172020/02/12 財經 《科技》SEMI：今年全球半導體市場回復成長，新冠疫情為變數 13:242020/02/12 財經 SEMI全球行銷長曹世綸：半導體市場 下半年復甦轉強 04:092020/02/13 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：英瑞-KY、台南、奇鋐、雙鴻、泰碩、雙美 10:172020/02/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：久元、台南、敦泰、康控、博智、勤崴、德淵 10:172020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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