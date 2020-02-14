西洋情人節享受性福，台中一名90歲的李先生因妻子小他30歲，日前面有難色像泌尿科醫師要求「分享好東西」，讓醫師丈二金剛，經溝通才明白老翁想治療性功能障礙，透過六次低能量體外震波治療，老翁和伴侶重享性福，每次回診都嘴角洋溢幸福。

衛福部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜指出，這名老翁因為前列腺肥大十多年來都是孫宏舜的病患，半年前他提早回診，支吾的和醫師表示「有好東西怎麼不跟他分享」，細問才發現爺爺續絃老婆小她30歲，原來他想治療性功能障礙。

孫宏舜指出，低能量體外震波治療，是通過改善血管生成和微循環來增加陰莖組織的血液灌注，因而達成治療血管性的勃起功能障礙。臨床上除了勃起功能障礙及慢性骨盆底疼痛，也能應用在復健科疼痛治療、足底筋膜炎、網球肘／高爾夫球肘、肩關節鈣化等。

而爺爺經過6次治療，自稱已回復到70歲時至少每月和太太愛愛一次；孫宏舜醫師表示，隨著高齡化社會，享受情人節不再是年輕人的權利，高齡長者也能擁有幸福，更提醒民眾，若是遇到相關的症狀，要鼓起勇氣尋求泌尿科醫師詳細檢查及治療，運用低能量震波治療方式，來提供民眾治療的新選擇，真的是現今泌尿科醫師的好武器，男人的好福星。

(中時 )