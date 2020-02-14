湖北地區新冠肺炎疫情依舊嚴峻，健鼎(3044)及定穎(6251)公告湖北廠區延後至2月21日復工，不過健鼎無錫廠及定穎昆山廠均已順利復工，且目前為淡季，健鼎無錫廠及定穎昆山廠均積極生產，以降低湖北廠區延後復工衝擊，今天兩家公司未受湖北廠區延後復工影響，盤中股價在平盤附近震盪。

湖北地區為此次大陸新冠肺炎重災區，在疫情仍處嚴峻下，湖北省公告，湖北地區原訂於2月14日復工再後延一星期，21日才得以復工，健鼎及定穎亦依當地政府最新通告，該省內各類企業不早於2月20日24時前復工，實際復工日期以當地政府通知為準。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米，目前健鼎大陸無錫廠區已順利復工，復工率約50%，由於仙桃廠延後復工，健鼎無錫廠亦加緊支援生產，公司亦機動調整生產排配，因應客戶需求。

定穎在大陸有昆山及湖北黃石兩個廠區，其中昆山廠月產能約220萬平方呎，佔公司營收比重約70%，黃石廠於2017年9月投產，目前月產能為100萬平方呎，約佔公司營收比重30%，目前昆山廠已順利復工。

定穎表示，黃石廠原有員工在農曆年前期間維持正常生產，現有產能利用率約70%，待當地政府通知復工後，定穎黃石廠將從現有的70%產出往上增加。

定穎董事長黃銘宏指出，黃石廠和昆山廠在農曆春節前就已決定不休假，進行加班生產，並提前將原物料備至2月20日，出貨方面也有做好防疫措施，目前掌握到已有部分員工回到所在地，先行進行自主居家隔離，待配合當地政府於復工後即可投入生產，預計疫情影響產出相當有限。

展望今年，黃銘宏表示，今年營運重點在汽車板、5G、網通等三大產品線，汽車板占營收比重約40%，目前美系電動車大廠訂單持續出貨，新品也已完成認證，今年出貨可望放量。

(時報資訊)