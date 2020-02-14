車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）雖受春節連假部分產線停工、出貨遞延影響，2020年1月合併營收仍站穩2億元以上高檔。展望後市，隨著車用訂單持續放量、安控訂單緩步回升，公司看好今年可望延續此成長動能。

勝麗為擴大營運規模、提升競爭力，今（14）日召開股東臨時會，通過擬與同欣電進行股份轉換案，每1股普通股將換發同欣電1.244股普通股。換股基準日暫訂6月30日，完成後勝麗將成為同欣電全資子公司，將終止上櫃並撤銷公開發行。

勝麗2020年1月自結合併營收2.02億元，較去年12月2.28億元減少11.57％、較去年同期2.15億元減少5.88％，為近4月低點。公司表示，主因部分產線適逢春節停工，以及新冠肺炎疫情蔓延，因客戶尚未復工而延後出貨所致。

不過，勝麗指出，與去年春節期間的2月相比，今年1月營收仍小幅成長4％，持穩2億元以上高檔，其中車用營收占比及出貨量持續超過7成。隨著車用訂單持續放量、安控訂單緩步回升，預期今年此成長動能可延續。

勝麗表示，公司順利通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶的嚴格認證審查，並持續積極開拓其他國際新客源，有助於確保未來3～5年車用訂單。

展望後市，隨著5G場域逐漸布建完成、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業將大幅增長帶動下，勝麗看好市占率將逐步提升，未來3～5年持續在車用CIS封測領域獨占鰲頭。

(時報資訊)