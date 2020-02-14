日籍女星田中千繪拍攝《海角七號》走紅，不過與范逸臣傳了12年的緋聞卻是讓人霧裡看花，正逢情人節的今天，她一早就在臉書公布喜訊，也宣布未來的「新身分」，對此她表示因為未來的事情很難說，考慮許久後決定放手去做，不過指的卻不是她與范逸臣的戀情。

田中千繪表是父親是個資深彩妝師，直到72歲還依舊在化妝領域鑽研，不過這半年前兩人不斷談論父女倆的「未來」，讓她意識到若有天父親不在了，那多年來研究的心血多將化為烏有，考慮到人生永遠不知道接下來會發生什麼事，便決定繼承父親多年研究的理論及知識，接下來的日子裡會開始學起父親累積逾50年的專業化妝理論學問，不過她也強調絕對不會最愛的放棄演藝事業。

田中千繪臉書全文。（圖／田中千繪臉書）

至於會在情人節公布此消息，主要因為父親是她的「前世情人」，才決定選在這特別的節日一起開始做新的嘗試，最後更不忘祝所有人情人節快樂，對此粉絲也紛紛獻上祝福，希望她新的開始能一切順遂。

(中時電子報)