「卡神」楊蕙如因養網軍案，台北地院今天上午11點開庭，她提前10分鐘現身，但面對媒體不願受訪，僅稍微點頭，快步走進法院，這是楊蕙如去年12月被起訴，神隱兩個多月後首度露面。

楊蕙如昨晚10點半在臉書發出7百多字貼文，解釋自己也是被中國假訊息「誤導」的受害者，強調自己和律師團隊將會拿出證據，爭取司法上清白的判決。

檢方起訴指出，日本關西機場2018年間因颱風關閉，PTT網友「idcc」砲轟我駐大阪辦事處，間接導致蘇啟誠輕生，「idcc」當時發文的IP位置就是楊蕙如手機。

檢警通知楊蕙如到案，從楊手機發現自2018年8月30起，她就涉嫌透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明等人社群媒體上發文、帶風向，每月發放1萬元薪水給旗下網軍。

但楊蕙如否認犯行，辯稱她與友人聚會時，開手機熱點分享給蔡福明，文章是蔡發的，她看到後因贊成文章內容，才會請大家推文，給錢只是請大家吃飯，沒有對價關係；蔡福明也承認大阪事件文章是他發的。

不過，檢方掌握楊蕙如2018年9月1日在群組中發出一段話：「業主說好像上面那些都沒有處理」，顯示楊背後還有藏鏡人，她的辯詞不攻自破，至於「業主」是誰？法院後續開庭，就看楊要怎麼解釋。

(中時 )