汽車傳動系統鍛壓件廠江興鍛壓大陸太倉廠今（14）日復工，淮安廠已向當地政府提供復工申請但尚未核准。江興鍛主管表示，江興鍛太倉廠員工復工率約5成，2月因工作天數減少，出貨會比1月減少，希望3月之後加班趕工，以彌補1、2月出貨短少部分。

江興鍛元月因今年農曆過年提前，工作天數減少，台灣廠出口受美國汽車工會罷工事件影響衝擊程度不如原本預期，原預估元月兩岸合併營收1.7～1.8億元，自結元月合併營收1.89億元，年減28.52％，表現優於預期。

江興鍛表示，江興鍛大陸太倉及淮安兩地廠原訂2月2日復工，後因新冠肺炎疫情擴散而延後，原本向當地政府提出10日復工申請，但只有太倉獲准14日復工，太倉尚未接獲當地政府審批而無法復工。

江興鍛指出，江興鍛大陸廠局部復工，但因日系汽車廠及零件業大陸廠尚未全面復工，受影響程度相對輕微。2月出貨因工作天數減少一半，會比1月減少，第一季出貨可能比去年同期衰退，要等第二季之後才會回溫。

(工商 )