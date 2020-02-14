國巨（2327）調漲電阻、電容價格之後，另一家廠商華新科（2492）雖表示沒有漲價空間，不過下游廠商傳出也獲華新科漲價通知，包含EMS廠、板廠均已獲知。

不過華新科並沒有押出漲幅，市場判斷華新科漲價的時間點有可能針對第二季的合約價，相較於國巨最快在3月1日生效新價格，落後調價的時間並沒有差太多。

根據華新科年報數字，截至2017年底為止，MLCC月產能約360億顆，依照華新科擴產20％說法，推估設備產能約在430億顆；晶片電阻月產能達380億顆，推算華新科MLCC產能約當國巨7成，晶片電阻產能約當國巨3成。

上一波被動元件產業景氣高檔，華新科針對EMS廠的調價落後國巨一季，漲幅也沒有太小，造就華新科當年度每股盈餘高達40.7元，這一波華新科雖表態不漲價，但是下游EMS廠、板廠均指華新科早已通知調漲價格，只是沒有正式開出漲幅，以及調價時間點，但對華新科開漲也有心理準備。

(工商 )