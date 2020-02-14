台南市體3立體停車場動土典禮，市長黃偉哲率貴賓上香祝禱開工順利。（洪榮志攝）

台南市體3立體停車場開工動土典禮完成後，市長黃偉哲與貴賓合照留影。（洪榮志攝）

台南市政府為解決停車格位不足的問題，向中央爭取前瞻經費補助興建立體停車場，已獲核准7場。市長黃偉哲14日主持金額最大的體3立體停車場開工動土典禮，其餘6場也將陸續開工，並於2022年完工啟用，可望紓解市區停車需求壓力。

黃偉哲表示，台南市為歷史文化古都，市區人車密集、商業活絡，觀光遊憩旅次量大，停車需求高，但因道路路幅可供規畫路邊停車空間相對有限，為改善停車問題，市府交通局積極爭取前瞻基礎建設立體停車場，目前共有7座立體停車場獲得中央補助經費計26.2億元。其中，體3地下停車場總工程經費8.04億元，獲中央4.19億元的挹注，並於今天開工動土，期許工程如期、如質完工，提供市民更友善、優質、便利的停車空間與生活環境。

交通局局長王銘德指出，體3地下停車場新建工程基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為市區進入安平地區的中繼站，基地面積約2.9公頃，停車場採地下2層設計，完成後可提供577席汽車位及48席機車位。至於地面層則為共融式運動公園，同時規畫兒童籃球場、溜冰場及日光廣場，預計2022年4月完工後，可望紓解市政中心周邊的停車壓力及轉乘需求，並可成為市民休閒踏青的新地標。

停管處處長黃俊傑表示，在積極爭取中央補助工程經費並獲得地方民意支持下，綜合考量基地面積與土地空間限制，體3地下停車場新建工程朝向多功能發展規畫，不僅符合停車場使用公益性，還兼具綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能，未來營運更將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質。

(中時 )