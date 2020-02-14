自 2019 年底在中國大陸武漢爆發，而至今疫情持續升溫的新冠肺炎(NCP)疫情，重挫全球航空、旅遊等產業；不僅如此，也因為多品牌的供應鏈都位於中國大陸境內，受疫情影響延後年節後復工時間，牽一髮動全身，影響了包含任天堂(Nintendo)Switch以及健身環周邊、蘋果 iPhone 以及 AirPods 耳機等火紅產品的供貨時程。為了能趕上預計在 2020 年上半年發表(很有可能是春季)的 iPhone SE 2 (暫定名稱，也有一說是 iPhone 9)發表與出貨計畫，據傳供應鏈正加緊趕工，生產 iPhone SE 2。但因受疫情影響，預定在下半年推出的 iPhone 12(暫定名稱)系列，生產計畫也因此受到延誤，很可能對於發表或上市時間帶來新挑戰。

《DigiTimes》(電子時報)報導指出，因受疫情影響，為了趕上發表時程，蘋果供應鏈現正加緊趕工，生產 iPhone SE 2。不過，在 iPhone SE 2 的生產似乎逐漸上軌道之際，iPhone 12 的生產計劃卻將此此受到延誤。整體而言，上下半年預計發表的兩波新 iPhone，生產時程延後預估都是受到新冠肺炎所影響。

報導指出，因為疫情，不僅中國大陸境內的許多產業受到衝擊，不少品牌、國家也都限制旗下員工、該國民眾前往中國大陸出差，或是拉高旅遊警示層級。其中，蘋果也限制員工前往中國大陸出差。對此，他們已中止派遣工程師前往中國大陸協助 iPhone 12 系列工程驗證階測試段(Engineering Validation Test, EVT)的工作。因此，他們預測 iPhone 12 系列很難在 6 月份投產，iPhone 12 原定生產時間框架可能被迫改變，讓設備供貨也比以往緊張。不過即便供貨上可能出現挑戰，《DigiTimes》推測蘋果仍將按照原訂規畫在秋季發表 iPhone 12 系列。

相對於上半年將更新的 iPhone SE 2 是鎖定中階市場，將以價格取勝。搭載更多新技術、更高規，以往都在秋季發表的新 iPhone(iPhone 12)系列，更受矚目！預計全系列搭載 A14 處理器，支援 5G，且可能一次推出四款機種，在螢幕尺寸上有全新的選擇(5.4吋、6.1吋(兩款)、6.7吋)。因為重新與高通合作，將採用高通供應的 5G 數據機晶片(baseband)，在連網速度上的表現將比前三、四代有明顯提升。

根據外媒報導，蘋果在中國大陸北京的5家 Apple Store 在 2 月 14 日起重新營業，但是每日營業時間僅從 11:00 ~ 18:00，其餘地區的 Apple Store(蘋果在中國大陸共有 40 家 Apple Store)並沒有宣布何時重新開始營業。因為新冠肺炎疫情，原本蘋果宣布中國大陸境內 Apple Store 要在農曆年後 2 月 9 日重新營業，目前已延後到 2 月 19 日，但各地 Apple Store 重新開張的時間點仍須等候蘋果確認。而部分蘋果供應鏈也在陸續復工中。

(中時電子報)