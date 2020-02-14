日本和歌山縣「濟生會有田醫院」的50多歲男外科醫師13日確診感染新冠肺炎，成為日本一般醫護人員感染的首例。14日又傳出該院70多歲患者也確診感染，但和歌山縣知事仁坂吉伸14日表示，應該不是院內感染。

醫師1月31日發燒，2月3至5日吃退燒藥後照常上班。8日做CT檢查有肺炎症狀，10日住院，13日確診，他的1名同事及3名患者共有4人也出現肺炎症狀，目前1名已確認沒感染，14日則確診1例，其餘2人還在等病毒檢查的結果，該院已暫停看診。

NHK報導，確診的70多歲男性2月1日在和歌山縣的其他醫院就診，6日住進濟生會有田醫院，13日轉到其他醫院治療，現在症狀嚴重，已無法回答問題，故無從得知他最近是否曾赴大陸或是否接觸過大陸來的人。

仁坂知事表示，據了解此患者並沒有接觸過這名外科醫師，患者是在男醫師出現發燒等症狀後才住進濟生會有田醫院的，所以不太可能是醫院內擴大感染的。

(中時電子報)