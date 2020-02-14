菲律賓政府近日基於「一中原則」，禁止台灣人民入境。國民黨團今天舉行記者會，表達嚴正抗議，呼籲各部會即刻應盤點菲國對台高度仰賴的經貿關光等優惠措施，必要時刻祭出強硬手段，以捍衛中華民國國格與台灣人民尊嚴，避免後續東南亞國家產生骨牌效應。

國民黨團上午舉行「菲常可惡！蔡政府硬起來」記者會，對於菲律賓對台祭出旅行禁令，書記長蔣萬安說，此舉為矮化我國主權做法，強烈抗議菲律賓政府不尊重中華民國主權獨立事實，要求菲國政府向滯留在菲國機場的數百名民眾道歉。

不過，菲律賓總統昨稱祭出禁令主要考量的是菲律賓人的安全，與一中政策「無關」。蔣萬安指出，菲律賓誆稱的理由站不住腳，因為菲國在2月1日就出現中國境外因新冠肺炎死亡首例，反觀台灣疫情控制優於菲律賓，且網路風傳的菲國國會質詢影片中，新加坡確診案例高於台灣，但菲國卻未禁止新加坡入境，令人匪夷所思，其誆稱的理由站不住腳。

針對菲律賓總統發言人嗆台灣儘管取消免簽，國民黨立委洪孟楷認為，過去台灣對菲律賓採免簽，然菲國卻不斷索取台灣簽證費用，這筆外交優惠每年高達13億元，台灣應即刻取消對菲國免簽優惠，假使無法讓菲國政府稱心如意，外交部乾脆打烊算了。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，馬政府於2013年因廣大興喋血案向菲律賓政府分兩波提出制裁手段，包含終止菲律賓移工來台申請、召回我國駐菲律賓大使、要求菲律賓駐台代表返回菲國、發布赴菲旅遊紅色警示、停止雙方經濟交流等制裁，最終菲國妥協，讓相關嫌犯受司法制裁，「若民進黨不知怎麼做，國民黨來教你」。

蔣萬安說，外交部應公布在菲國祭出旅遊禁令後，與菲國溝通交涉狀況，而經濟部、勞動部、科技部、教育部等相關部會，也需盤點菲國在經貿觀光等對台高度仰賴的需求，藉此給菲國壓力，宣示捍衛國人權益的決心。

外交部昨指將待菲國政府下午召開內閣政策性會議後再做出最終決定，蔣萬安批評，此時外交部要盡速提出反制措施，而不是軟弱靜待相關決定而毫無作為，否則其他東南亞國家恐「比照辦理」，假使菲國政府開會後決定不撤回對台旅遊禁令，呼籲政府即刻做出相對應反制措施。

(中時 )