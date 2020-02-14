新冠肺炎疫情延燒，中央12日緊急撤回陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，遭前總統馬英九批「違反《兒童權利公約》精神」；對此行政院長蘇貞昌今前往鶯歌視察口罩工廠時表示，防疫不能有破口，救人應量力而為，尤其掌握過國家機器的人，「應多一點體諒，不要講風涼話」。

蘇貞昌表示，政府為了2300萬國人健康把關，窮盡一切、夜以繼日、從不歇息，不希望防疫有任何破口，因為自救才能救人，要量力而為，絕對沒有任合歧視，包括國境之內，即使他不是台灣人也公平對待，但要量力而為，如果船沉了沒有人可以倖免，失去救人本意，請大家體諒。

蘇貞昌暗酸馬英九說，尤其掌握過政府國家機器的人，應該更清楚這件事，不要講什麼風涼話，當初有些人一直呼籲口罩不應管制出口，如今又反過來批評口罩不夠用，自己身為表率應該更懂得政府辛勞，「多一點體諒，少一點風涼話。」

(中時 )