ROBO Global機器人與自動化指數ETF〈ROBO〉近期呈現小幅反彈，電商和AI等題材在防疫過程中，相對受到青睞。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，近期美國重量級科技股第四季財報釋出利多，科技業獲利展望維持正面，顯示美股基本面有支撐，長線看好不變，惟短線留意武漢疫情干擾，投資人不妨以多重資產型基金參與AI布局。

目前在台發行的相關機器人與AI基金包括：貝萊德世界科技基金、聯博-國際科技基金、富達全球科技基金、貝萊德世界科技基金等，而ETF則有：國泰AI+Rob(00737)、第一金工業30(00728)、元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)等。

郭德齊表示，受到亞馬遜財報亦表現亮眼，除營收年成長21%、EPS達6.47美元優於預期外，電商Amazon Prime服務會員顯著提升，且AWS網路服務系統營收亦穩定增長，未來財測展望正面。其他如微軟、Netflix、臉書、英特爾等營收表現也都超出預期，僅臉書因費用支出上揚，在獲利展望上略有疑慮。

郭德齊表示，1月底美國消費者信心公布優於預期，且為5個月以來新高之外，1/29 FOMC會議決議基準利率以及寬鬆態度不變，並聲明因就業市場強勁、家庭支出尚屬穩固等因素，顯示美國經濟仍維持溫和擴張；再加上美國公布去年第四季GDP年化季增率為2.1%符合預期，維持穩健增長態勢，均佐證美國經濟基本面表現仍具支撐。

而在標的選擇上，郭德齊認為，由於美國科技業財報表現亮眼，財測也多優於預期，惟國際政經風險猶存，加上近期仍有疫情干擾，因此近期仍不排除有震盪風險可能，投資人仍需留意操作風險。

(時報資訊)