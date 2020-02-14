興櫃旅遊業者山富（2743）預計3月9日轉上櫃掛牌，上櫃前公開承銷現增新股3230張，其中2584張將於2月17～19日採競價拍賣。拍賣底價為每股10元，每張標單最低投標1張、每人最高得標張數347張，以價高者優先得標，預計2月21日上午10點開標。

山富旅遊成立於1988年，目前全台設有15個營業據點、共有504名員工，提供出境團體旅遊、國旅與入境旅遊、國際機票與國際訂房平台、企業差旅等4大商品類別。目前實收資本額2.82億元，預計上櫃增資後將增加至3.2億元。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％。稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股盈餘1.85元，已超越前年全年1.14元。

展望後市，山富針對出境團體旅遊將縱向優化、橫向豐富化，出入境自由行強化元件商品及套裝旅遊產品，並透過架構自由行採購平台，以滿足一站到位的旅遊消費需求，預計9月上線，公司看好可望帶動下半年自由行相關營收爆炸性成長。

此外，山富持續致力數位轉型，持續精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。除計畫強化社群推播，亦規畫透過精準行銷雲服務、智慧客服、網路客戶搜尋數據導入行銷，強化數位轉型成果。公司表示，今年精準行銷投入方案首階段已完成達60％，預計3月底上線。

雖然新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業短期營運，山富截至4月底預估影響營收約7933萬元，以去年營收估算約占1.54％。不過，董事長陳國森看好疫情落幕後將帶動旅遊需求爆發，沒有規畫休無薪假，對今年營收表現審慎樂觀。

(時報資訊)