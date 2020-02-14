面對新冠肺炎(COVID-19)侵襲，國泰金(2882)子公司國泰證券對於全球主要市場及商品發表2020年2月投資氣象觀測看法，對於大陸股市與新興亞洲股市抱持「負向」看法，其餘美國、歐洲、日本等成熟市場，新興歐洲以及黃金、礦業及美元則持「中立」看法。國泰證券認為，面對2020年的兩個黑天鵝「油價」與「疫情」，投資人需審慎看待，投資宜維持穩定為最高原則，保有一定現金水位並提高安全資產部位。

國泰證券認為，美中1月中旬於白宮簽署「第一階段經貿協議」，全球股市正開心揮別過去一年半全球經濟與金融市場的最大黑天鵝，然而，全球股市包含台股持續創高之際，又飛來兩隻黑天鵝：美國與伊朗國際地緣政治風險升高以及新冠肺炎疫情爆發。兩項事件造成國際油價短線大幅波動，避險情緒推升金價上漲至2013年以來高點，美國再度出現長短天期公債殖利率倒掛情況。

國泰證券指出，市場多以2003年的SARS類比2020年新冠肺炎疫情，然而，兩次事件的景氣循環位置不同，目前全球股市位置正值高點，新冠肺炎打亂經濟復甦步伐，IMF原預估今年全球經濟成長率有機會從去年金融海嘯以來最低的2.9％觸底回升至3.3％，但新冠肺炎爆發可能造成成長放緩，讓各國央行持續維持寬鬆立場。美國Fed則於1月底發布政策聲明，維持利率在1.5～1.75％區間，市場擔憂美國經濟成長動能恐受疫情影響，且通膨遲遲未回升至目標水準，Fed可能最快將於6月進行降息一碼。

國泰證券分析，新冠肺炎疫情未獲得明顯控制之前，金融市場將持續受影響，短線投資宜以「維持穩定」為最高原則，保有現金水位並提高安全資產部位，積極型投資人可參考生技製藥、醫療保健等相關抗疫題材產業進行布局，中長線角度來看，考量美國經濟擴張已近末期，防疫期間股市波動程度恐將加劇，預期固定收益商品可望持續受青睞，高評級投資級債券仍可作為核心資產，但是，建議降低高收益債券部位，或改採高收益債ETF為標的，抵禦一旦景氣反轉時的衝擊。此外，亦可搭配5G、電動車、雲端等趨勢產業擇機布局，該族群可望在疫情風暴結束後扮演領漲的角色。

(時報資訊)