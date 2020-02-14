記憶體模組廠十銓科技(4967)對於今年展望樂觀，預計今年DRAM與NAND Flash的需求提升；本周股價逐日走揚，今早股價最高37元，回到農曆年封關時的收盤價位。

另外，公司公布發行國內第一次有擔保轉換公司債募集完成。十銓發行國內第一次有擔保轉換公司債案，已收足所有應募款項共計新台幣約5.61億元。

2020年1月營業天數受春節影響，十銓1月營收4.39億元，比去年同期及前月均減逾二成，但公司看好2020年SSD將扮演業績成長火車頭，且維持對今年DRAM與NAND Flash市場景氣樂觀看法。

十銓2020年品牌戰略以持續擴展市佔、同步鞏固利潤為兩大目標，在產業趨勢可望反轉向上的氛圍下，1月份SSD產品線出貨量較去年同期成長6%，營收年增22%，帶動整體集團利潤率提升。

十銓科技總經理陳慶文表示，十銓對2020年的市場景氣抱持樂觀態度，從記憶體上游原廠的IC供需調節觀察，雖受疫情影響復甦力道放緩，惟全年可望好轉趨勢不變。公司努力朝向2020年的營業目標邁進。

(時報資訊)