向辛苦的前線防疫人員致敬！從新冠肺炎疫情爆發迄今，全台有眾多的專業人員，為守護台灣默默奉獻心力，台中「昭日堂」燒肉＆鍋煮餐廳除了迅速響應防疫措施，即日起至4月30止，將以美食表達對守護台灣的「醫護人員、消防員及救護員」的感謝之意！昭日堂表示，憑「醫護人員、消防員及救護員」工作證件，用餐皆享8折優惠。

坐落在台中大墩十一街的昭日堂，以創意燒肉與紅點設計空間著名，空間氛圍上給人日式內斂，進店後卻是挑高大氣的驚艷質感，用餐空間寬敞，有低調隱密感卻無隔離感的半開放式小包廂，及可觀賞無邊際水景的窗邊雅座，帶著家人用餐，不用擔心人擠人吃飯。

昭日堂表示，1樓燒肉餐點採日料手法，結合濃郁的台灣情，因此店內不只供應燒肉，也提供日本料理如壽司及生魚片、石鍋、煎餅等。燒肉設計有雙人及三人套餐，套餐從1480元-2980元不等。想吃精緻肉品，首推「2,080元混搭日本A5與澳洲M9和牛的奢華極品套餐」，或是一次吃到七種獨家調味肉品的「2,790元七國燒肉三人套餐」，都是店家的招牌菜色！

昭日堂表示，活動期間（即日起至4月30日），除上述憑證8折外，再享店內優惠活動：任選2套燒肉套餐，免費送日本柳宗理鑄鐵鍋裝、售價680元的「黃金蜆蒜頭雞鍋」，足夠6人分享，充足的營養補給，從內而外提升身體防護力。

另外，昭日堂2樓提供圍爐共鍋的長型大鴛鴦鍋，湯底以「蔬菜」與「大骨」融入海鹽、柴魚、扁魚、昆布或傳統辛香料，調製、慢熬成為各種精華湯底，包括元豚海饌鍋、天府麻辣鍋、豚燒菌菇白湯鍋、麻油原萃雞湯鍋、蒜香活力蜆釀鍋、酒粕酸釀白菜鍋等多樣化選擇，讓顧客一次就可嚐到2種美味的風味鍋。

昭日堂表示，鍋煮的特點是提供精緻且豐富的自助吧檯，無論是鮮菇、鮮蔬、鍋料、火鍋麵飯，還有熟食、炸物、港式小點等，提供顧客自取任選，真正滿足「鍋煮」將自己喜歡的豐富食材入鍋，並能喝到鮮甜的熱湯；餐後，自助餐區還有節令水果、飲料、明治冰淇淋提供放題、暢飲。以鴛鴦火鍋為例，搭配所選的肉品或海鮮套餐費用，平均客單價在400至500元，堪稱是精緻又實惠的火鍋選擇。

(工商 )