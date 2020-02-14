高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市消防局鳳翔分隊消防車昨（14）日深夜執勤途中，遭到1輛曳引車攔腰撞上，180度大翻覆，釀成車上消防隊員1死4傷悲劇。警消分析釀禍3大因素，主要為曳引車張姓駕駛貪快搶黃燈、未禮讓消防車，以及喝完酒精性提神飲料後，疑似酒駕上路，今晨訊後依過失致死罪移送法辦。

鳳山警分局調查，張姓駕駛昨晚5時到高雄港51號碼頭等待載貨，7時喝了一杯保力達B提神，之後準備開往大發工業區卸貨，在準備上88快速道路途中，衝撞鳳翔分隊消防車。

鳳山分局交通組長蔡富原指出，張姓駕駛辯稱，當時車速50公里，沒有聽到鳴笛聲，加上被88快速橋墩擋住視線，沒注意到消防車，在行駛過埤路時是綠燈，還沒到停止線時轉為黃燈，這部分沒有違規，但為了搶快、搶過上88快速道路，才導致這起車禍意外。

至於張姓駕駛算不算酒駕？蔡富原指出，經酒測值為0.06毫克，若按照法規，如果沒肇事0.15至0.17毫克勸導，0.18至0.24毫克則扣車，超過超過0.25毫克用公共危險移送；張男雖沒超過標準值，但通過觀測表三項測驗：單腳直立、單線走路、用手劃圈，觀測表將交由檢方偵辦參考認定是否酒駕。

高市消防局第三大隊長王國泰表示，交通法規上消防車擁有優先通行權，一般而言車輛在路上遇到消防車會禮讓，昨天這輛消防車警示燈、警鳴器也都有按規定開著。這是他從事消防工作30年，第一次遇到這麼嚴重的車禍，「多希望我們同仁不要碰到啊」。

(中時 )