KKTV與達騰娛樂聯合出品BL劇《2020因為愛你》13日舉辦首映記者會，參演的韓星李時剛不畏新冠肺炎疫情來台出席，坦言他在韓國參與演出的舞台劇因為疫情全部取消，算是另類受災戶。

《2020因為愛你》三對鮮肉組合相當吸引。（圖／攝影林勝發）

李時剛被劇中與他配對的徐謀俊爆料，有一場李時剛酒醉撲倒他的情節，本來設定雙手抱，結果李時剛自己加戲，連腳都用上了，把他牢牢夾住無法動彈，讓他印象深刻。另外張又瑋與郭宇宸則是該劇的「滾床擔當」，一出場就「床咚」好朋友郭宇宸，還趴在對方身上「取暖」不肯起身，被暱稱為「野獸CP」！年紀最小的黃士杰與蘇韋華則都為對方獻出自己的「第一次」，首度與男性泡澡，「浴照」曝光時，李時剛還在一旁打趣說：「喔喔喔，是全裸嗎？」讓兩人急忙否認。

李時剛、徐謀俊劇中有中韓文雙聲演出。（圖／攝影林勝發）

徐謀俊劇中有要講韓語的橋段，初期常常不知道李時剛台詞已經講完了，接話失誤，後來他發狠連李時剛的台詞一起背，等戲時也會請教他韓語的發音。親密戲最多的「野獸組CP」張又瑋與郭宇宸，第一次見面就要接吻，張又瑋笑說，好在他與郭宇宸私下就先確認過性向，加上在讀本的時導演有循循善誘讓他們練習接吻，因此開拍時完全不尷尬。

黃士杰與蘇韋華因戲第一次跟同性泡澡，相當害羞。（圖／攝影林勝發）

首映記者會由2020 新生代雙主唱嘻哈團體「Fun Ones 翻玩」演唱他們為該劇量身打造的插曲〈我們的羅曼史〉作為開場，現場氣氛浪漫溫馨。演唱俱佳的李時剛當場現唱片尾曲〈My Way〉，當作送給所有粉絲作為情人節禮物。被問及情人節怎麼過？李時剛說，自己以前人氣蠻高的，每次情人節，都會收到很多巧克力，多到家裡的人可以吃上三個月，以前不懂事還把巧克力送給別人，惹哭送他巧克力的人；在年輕的時候曾努力存了一年錢，買了很貴的對戒送給當時的女友，還假裝手受傷，把戒指連同自己的手用繃帶包起來，結果女友拆開繃帶之後超感動！《2020因為愛你》2月14日11點起於KKTV台灣獨家首播，每週五週六11:00更新。

張又瑋與郭宇宸劇中親熱戲多。（圖／攝影林勝發）

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(中時電子報)