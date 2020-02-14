目前台灣新冠肺炎疫情控制不錯，但仍需做最壞的打算，避免社區感染！台北內湖清白里里長陳東源說，每天早晚都發水神抗菌噴液，每人可領100毫升，呼籲大家一起抗疫，甚至連外國人也來排隊領。

新冠肺炎的疫情，在台控制良好，但仍有許多專家直言，社區感染恐難避免，要做好準備，而根據《TVBS》報導，里長陳東源說，防疫人人有責，清白里每天早晚都免費發水神抗菌液給里民，只要自備容器、攜帶身分證，就可領100毫升的水神抗菌液，連去年才拿到身分證的英文老師何瑞元都去排隊。

何瑞元表示，他每天早上都去排隊拿，回家就東噴西噴，而許多國外的朋友都問到在台狀況時，他都回應，目前台灣疫情控制的很好。

台北市內湖區清白里里長陳東源表示，他希望每個家庭、每個成員，都可以做好自我管理，自己消毒自己，整個社區都這樣做的話，就可以幫忙減輕政府防疫的壓力。

(中時電子報)