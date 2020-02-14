國家統計局針對大陸全境5.8萬家規模以上文化及相關産業企業進行調查，14日公布數據顯示，2019年上述企業實現營業收入為8兆6624億元（人民幣，下同），按可比範圍計算，比2018年增長7.0％，保持平穩偏快增長。

從各個角度看，各項數據表現比起2018年，都呈現正成長，顯示大陸文化相關產業的角色越來越吃重，民間對文化事業、產品的需求也持續提升。

首先，分行業類別看，文化及相關産業9個行業的營業收入均實現增長，其中，增速超過10％的行業有3個，分別是新聞信息服務營業收入6800億元，比2018年增長23.0％；文化投資運營221億元，增長13.8％；創意設計服務1兆2276億元，增長11.3％。

其次，依産業類型看，文化製造業實現營業收入3兆6739億元，比2018年增長3.2％；文化批發和零售業1兆4726億元，增長4.4％；文化服務業3兆5159億元，增長12.4％。

第三，由分領域看，文化核心領域營業收入5兆0471億元，比上年增長9.8％；文化相關領域3兆6153億元，增長3.2％。

第四、分區域看，東部地區實現營業收入6兆3702億元，比上年增長6.1％，占全國比重為73.5％；中部、西部和東北地區分別為1兆3620億元、8393億元和909億元，分別增長8.4％、11.8％和1.5％，占全國比重分別為15.7％、9.7％和1.0％。

總結來說，受到內需動能推動，文化產業在大陸整體上是快速推進，以創意、文化為先導，引領製造業、服務業發展，將會成為未來的趨勢；不過，受到資源分布差異、發展先後、政策規劃不同的影響，東部地區的文化事業成長、增速比中西部來的快許多，這除了值得大陸當局進一步提振中、西部文化創意產業發展，相關業者也可趁此機會，搶先占商機。

(旺報 )