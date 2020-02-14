新冠肺炎疫情影響，行政院拍板600億紓困3大產業，規畫20億振興抵用券，台北市長柯文哲14日表示，市面上蕭條很多，紓困方案一定要有，錢也不是問題，但還沒看執行辦法，等辦法出來才知道怎麼配合和執行。

柯文哲今出席鬱金香展，被問到怎麼好幾天沒有出來受訪，是不是因為失言，他指出，為什麼要每天出來，他不需要打知名度了，不用每天上電視。

面對中央推出振興抵用券，柯文哲表示，疫情影響讓市面上蕭條很多，紓困方案一定要有，錢也不是問題，但他還沒看執行辦法，等辦法出來才知道怎麼配合和執行。

外界對於抵用券認為恐怕像過去消費券一樣沒什麼作用，柯說，政治核心是執行率，600億要怎麼做，因為還沒看到辦法也沒辦法評論。

至於北市紓困方案，柯文哲強調，問題是中央，市府按當年SARS發生後的辦法拿出來看，有在準備但也不要自己發明，用過去經驗再視中央辦法修一修。柯今出面受訪沒有戴口罩，引發外界好奇，他說，台灣撐很多天沒有發生社區感染，所以最近應該比較安全。

此外，有人認為違反居家隔離或檢疫的罰緩太輕、不痛不癢，柯文哲指出，居家隔離抓到一次6萬、居家檢疫抓到一次1萬，處罰不是目的，真正目的是管理，只是說常常國人守法的習慣很差，所以先跟你講只要趴趴走就罰錢，再不聽的話就要加錢了，他說，「1萬塊很多了，還不痛不癢？天啊。」

(中時 )