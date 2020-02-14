第六屆全國天噸牛評鑑出爐，台南市長黃偉哲肯定酪農用心，由農業局代表向得獎者道賀。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

第六屆全國天噸牛性能檢定評鑑出爐，台南市獲獎酪農戶數及乳牛頭數皆為全國第二，市長黃偉哲肯定台南酪農用心，由農業局代表前往得獎者家中及牧場道喜。

此屆全國天噸牛性能檢定評鑑，台南有32戶酪農戶飼養的550頭牛入選天噸牛，比率占全國20％；高繁天噸牛評鑑台南16戶66頭牛入選，占全國21％，獲獎酪農戶數及乳牛頭數皆為全國第二。

台南市政府農業局表示，台南酪農陳保存、梅桂牧場、陳新助、林家和、梁佑丞、林興裕、張永達、黃燕良、許為傳、黃博政、謝金堂、郭富琛、陳財源、王鴻霖、楊梅貴、尚齊牧場等16戶獲高繁天噸牛獎，成績斐然，農業局局長謝耀清肯定酪農戶的努力，也請農戶持續推動改善乳牛的計畫。

為鼓勵酪農戶致力於牛隻育種改良，政府每年分春（3月決賽）、夏（7月決賽）、熱（9月決賽）、秋（11月決賽）分4期進行天噸牛繁殖力評鑑。

天噸牛評選要求必須305天本平均乳量須高於1萬2000公斤，評鑑包含高繁殖率、產犢順利及容易配種懷孕等項目，能夠獲獎實屬難得，如能獲選「高繁天噸牛」（雌親三代及自身至少有11次測乳之305天-每日搾乳2次的記錄）飼養戶，更是菁英中的菁英，是飼養、品種、環境管理的保證。

台南市連續多年來成績均名列前茅，黃偉哲肯定酪農用心，並指示農業局持續鼓勵酪農業者踴躍參與政府輔導的乳牛群性能改善計畫（DHI）、全國天噸牛評鑑，不僅有助於解決牛隻飼養管理問題，藉由選拔高繁天噸牛，更能提高乳量與品質，提升台灣酪農產業競爭力。

(中時 )