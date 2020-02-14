因應疫情 Airbnb停止北京房屋租賃服務至5月 11:212020/02/14 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 租屋網站Airbnb今（14日）宣布，因應新冠肺炎疫情，暫停北京租屋活動至5月，並限制其他大陸城市的租屋活動。 Airbnb表示，有關決定是因應當地政府的措施而作出，已經預訂租屋的客戶將獲全數退款。 Airbnb已暫停武漢的租屋活動至3月31日，重慶部分地區以及無錫的的租屋業務則暫停至2月20日。 (工商 ) #租屋 #Airbnb #暫停 #活動 #租賃服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺零件 起亞韓國3座工廠暫停生產 12:152020/02/10 財經 Airbnb宣布3月之前暫停北京訂房與入住 20:102020/02/10 國際 觀光局：大陸團禁令延長至4月底 港澳團到3月底 22:182020/02/10 生活 受肺炎疫情影響 WeWork、漢堡王暫停在陸部分業務 11:122020/02/11 財經 加拿大航空、法航荷航集團 相繼暫停北京、上海航班 12:312020/02/11 財經 因應肺炎 30萬人參加全國學生表演藝術競賽 團體賽暫停 19:432020/02/11 生活 中橡發布重訊 12日暫停交易 22:482020/02/11 財經 中橡 今日暫停交易 04:102020/02/12 證券．權證 《文創股》VHQ-KY：大陸影視劇暫停拍攝影響有限 08:182020/02/12 財經 Airbnb公布近十年旅客最想去的夢幻房源 10:312020/02/13 旅遊 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 求救！觀光業恐慘虧5千億 網反應一面倒 - 即時 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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