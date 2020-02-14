租屋網站Airbnb今（14日）宣布，因應新冠肺炎疫情，暫停北京租屋活動至5月，並限制其他大陸城市的租屋活動。

Airbnb表示，有關決定是因應當地政府的措施而作出，已經預訂租屋的客戶將獲全數退款。

Airbnb已暫停武漢的租屋活動至3月31日，重慶部分地區以及無錫的的租屋業務則暫停至2月20日。

(工商 )