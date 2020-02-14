新冠肺炎疫情延燒，陸委會主委陳明通日前推動陸配子女來台措施，但一日之後政策大轉彎並遭到撤回。此舉遭到前總統馬英九批評，認為「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」不過，馬此話一出，網友嘆氣，「馬維拉又出來救援了」、「果然是台獨教父」！

對於衛福部撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境一事，馬英九於臉書直言，面對疾病的威脅，我們全力支持政府防疫，相信在周全的檢疫配套措施下，對於入境人員的管制，能採行更符合人權及人道的作法。

馬英九表示，蔡總統曾說，「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子嗎？台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？馬更指出，這些「台灣之子」，是《兒童權利公約施行法》所保障的對象，《兒童權利公約施行法》的主管機關，就是喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」的衛福部。馬英九呼籲，讓孩子回家與家人團聚吧，「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。

不過，馬英九的言論，遭到批踢踢網友的大反彈，許多網友感嘆，「馬維拉登板救援了」、「之前口罩秀，現在又在演要同理心是吧」、「那就父母回中國去跟小孩團聚啊」、「李文亮表示：人權」、「馬維拉，謝謝你」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)