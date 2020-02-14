武漢肺炎疫情升溫，引起越南境內口罩搶購潮。河內市一家業者因口罩需求大增，以衛生紙取代抗菌內層所製成的口罩在市場出售牟利，昨天被當地有關部門查獲。

「青年報」新聞網站今天報導，越南市場管理單位日前偵破一起口罩不法交易案件，查獲超過14萬片品質不合格口罩，以衛生紙取代抗菌內層製成，之後擴大調查。

報導指出，河內市市場管理局等單位組成的工作小組，昨天前往檢查設在當地的越韓責任有限公司（Viet Han），當場發現工廠員工以衛生紙取代抗菌內層製成4層醫用口罩，並查獲大量不合格口罩成品與衛生紙等原料。

報導說，這家公司註冊的經營業務是印刷業與生產面紙、衛生紙與尿布等，但不包括生產醫用口罩。廠方人員坦承，由於口罩需求大增，製作抗菌內層的材料難找，因此以衛生紙取代製成，以出售牟利。

報導說，由於廠方不合格口罩生產規模巨大，此舉違反政府防範武漢肺炎疫情的主張，市場管理單位將此案交由警方偵辦，追究相關人士的刑事責任。

越南政府最近鼓勵境內口罩生產業者增產，業者努力趕工，但是口罩還是供不應求。越南政府嚴禁口罩等防疫用品漲價，各地管理市場等單位2月初以來共處罰4200家哄抬價格的藥局和供應商，處罰最重可吊銷營業許可證。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID- 19（2019年冠狀病毒疾病）。

越南衛生部統計，截至13日為止，累計有16起確診病例，其中7人已治癒出院。

為防範疫情擴大，越南政府昨天起決定封鎖已有6例確診的永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷村（Son Loi），在周圍設置8個監控站，禁止所有人員和車輛進出，村內約一萬人遭到隔離，但可領取政府提供的生活補助費。

(中央社)