Fitbit Versa 2自2019年10月推出，全新的睡眠分數與語音回覆成為用戶最愛用的功能，兼具時尚外型也獲得網友喜愛。Fitbit特別於情人節前夕，推出Versa 2波多爾酒紅以及翡翠綠兩款全新色系。此外，Fitbit再祭出情人節專屬優惠，即日起至2/16（日）止，凡購買任一款式Versa 2即可獲得2張威秀影城電影票，與您的情人來場浪漫的電影約會！

Fitbit Versa2 於情人節推出翡翠綠、波爾多酒紅兩款時尚限定色，提供時尚愛好者多元選擇。(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

想成為另一半的貼心情人卻不知道怎麼做嗎？ Versa 2支援24小時的心律追蹤，有效協助用戶掌握健康狀況。內建的Fitbit Coach，可在手錶上觀看真人教學影片，如同將健身教練隨身帶著走。還有精確的睡眠分數，檢視每一晚的睡眠品質。此外，更支援Fitbit Pay，戴上Versa 2即可享受便利的行動支付！而作為多功能智慧手錶，Versa 2還搭載麥克風裝置，讓Android用戶直接透過手錶進行語音輸入即時地回覆訊息。

Fitbit Versa2提供消費者多樣的風格選擇，普通版售價7,280元，推出黑色、石色、花瓣粉，與全新的波爾多酒紅、翡翠綠；特別版售價7,980元，帶來煙灰色編織紋、海軍藍混搭粉紅色編織紋兩種款式。

(中時電子報)