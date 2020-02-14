新冠肺炎疫情擴大，中央延長口罩出口禁令及徵用至4月底，卻有口罩業者反映，工廠沒有被徵用也不能賣，很不合理；對此行政院長蘇貞昌今表示，謝謝所有口罩業者齊心幫忙，徵用時有一小部分業者沒被納入範圍內，但經濟部已馬上調整，改為全部徵用、一體運作，希望口罩工廠徵用後依據相關規定運作，同心才有力。

(中時 )