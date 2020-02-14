口罩沒被徵也不能賣惹議 蘇：已調整為全徵用 14:192020/02/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今到鶯歌視察口罩工廠。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情擴大，中央延長口罩出口禁令及徵用至4月底，卻有口罩業者反映，工廠沒有被徵用也不能賣，很不合理；對此行政院長蘇貞昌今表示，謝謝所有口罩業者齊心幫忙，徵用時有一小部分業者沒被納入範圍內，但經濟部已馬上調整，改為全部徵用、一體運作，希望口罩工廠徵用後依據相關規定運作，同心才有力。 (中時 ) #口罩 #業者 #運作 #工廠 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 編‧輯‧室‧報‧告－口罩之亂下的庶民日常 04:102020/02/11 產業特刊 看過來 民眾就診減少深呼吸 04:102020/02/11 生活新聞 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 黑鷹失事含人為因素 軍方懲處範圍達空軍司令 - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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