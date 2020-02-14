華爾街多空消息交錯，美股三大指數自創紀錄的高位回落，四大指數跌多漲少，僅S&P500收漲，道瓊下跌逾100點，亞股中以同樣受到疫情威脅的日股獨跌，韓股、港股以及大陸股市維持上漲，台股今開漲14.74點，報在11806.52點，指數震盪後拉高，中小型業績題材股當道，台股量縮站回月線，期貨強於現貨。

權值股今表現中規中矩，股王大立光(3008)震盪小漲開出，盤中漲幅約0.3%，台積電(2330擠進MSCI伊斯蘭指數，今盤中小漲約0.4%~0.5%，鴻海(2317)則震盪在平盤附近，除蘋概三雄的平穩走勢外，聯發科(2454)小跌0.5%，面板雙虎友達(2409)盤中一度黑翻紅，震盪於平盤附近，群創(3481)則走跌約1.5%。

今日盤面點火個股聚焦題材行情，PCB族群中，泰鼎-KY(4927)因廠在泰國，未受到疫情衝擊，且轉單可期，今一度逼近漲停，博智(8155)因產能集中在台灣，營運受惠，一度近逼漲停，台虹(8039)大漲5%。其餘題材股方面，康控-KY(4943)1月營收創同期新高，今股價攻上漲停；勤崴(6516)獲得全台首張可營運自駕車試車牌照，一度漲停。

IC設計族群中績優股吸睛，譜瑞-KY(4966)去年大賺3個股本，營運預計受到疫情影響有限，2020年持續樂觀看好，今股價延續昨創高氣勢，開高走高續揚近6%，原相(3227)受到CIS缺貨消息帶動，近期股價連續走高，今開高大長逾2%，惟盤中因漲多後漲幅收斂在1%左右，敦泰(3545)營運出現回溫跡象，去年第三季、第四季連續兩個季度獲利，今股價大漲6%。

分析師表示，新型冠狀病毒疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，台股指數自疫情利空低點反彈逾2/3，成功站上季線，大陸傳染病學專家鍾南山認為疫情將於2月達高峰，可望在4月終結，研判新增病例數短期內將快速下降，且除湖北省外，其他各省企業已陸續於2月10日起復工，加上大陸持續要求擴大刺激政策力道以穩定市場信心，國際上美國聯準會維持鴿派基調並且美股財報表現亮眼，加上與全球股市表現相比，美股續創史高、陸股收復跌幅、相對台股超跌，股價明顯低估，在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

(時報資訊)