記憶體模組廠宇瞻(8271)1月營收5.83億元，月減2.17%，年減27.51%，主要受到工作天數減少影響；展望第一季，隨著NAND Flash價格續漲以及DRAM價格翻揚向上，對公司營運有利。

宇瞻有三個業務部，包括SSD、記憶體模組以及儲存裝置之垂直市場，消費產品以及智慧應用三大領域。以客戶群來分類，工控市場占比重約6-7成，平均毛利率水準也相對於同業較高。庫存方面，自去年底NAND Flash開始起漲，公司有多備貨。

去年第四季及今年第一季NAND Flash價格持續走揚，對模組廠獲利仍有利。

宇瞻去年第三季受惠記憶體價格止跌回升，單季毛利率衝上23.32%，稅後純益1.35億元，季增率約81%，年增率約39%，創近六年來單季新高，基本每股盈餘達1.34元。2019年前三季合併營收55.64億元，年減22.9%；但隨著記憶體價格於第三季大幅提升，前三季毛利率拉升至18.75%，年增4.89個百分點；稅後純益2.77億元，僅年減5.75%，基本每股盈餘2.74元。

(時報資訊)