新冠肺炎疫情尚未趨緩，房市是否受疫情影響而產生波動，中信房屋研展室副理張漢超說，需等到第一季後才會較為明朗，民眾對房市、房價勿須太過悲觀恐慌。按照過往數據統計，即使大環境負面因素衝擊房市，但影響時間仍然有限，如果區域基本面具有發展性、物件本質亦相當不錯，那麼就不需太過擔心房市短期內的波動變化。中信房屋根據去年不動產交易實價資料，以統計計量方式計算六都各行政區住宅大樓房價相對穩定的區域，其中以新北、台中最多，分別有5個行政區，高雄有4區，台北、桃園和台南則分別各有2區。

台北市的文山、北投分別位處北市南北的邊陲，前往核心市中心距離較遠，整體居住環境較為單純，深受文教或退休族群的喜愛。實價資料統計住宅大樓成屋單價約在50多萬左右，是六都價穩區中價格最高的區域。

仔細觀察南北價穩區就可以發現所在區位大不相同。雙北幾乎都位於市區邊陲地帶，而桃園是緊鄰於房市交易熱區旁，台中、台南與高雄則都位於市區核心之內，張漢超指出上述現象可以反映市場價格敏感度的現象。北部核心區域房價波動度大，對風吹草動較為敏感，而中南部核心區域因有買氣撐盤，房價波動反而較穩的現象，這應該是南北市場結構上的差異使然。

(時報資訊)